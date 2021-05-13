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Стрельба в школе в Казани ,  
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Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Учителя и сотрудники гимназии в Казани, спасавшие детей во время стрельбы, должны быть представлены к наградам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — сказал Путин.

Президент отметил мужество учителей и сотрудников, которые «стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников». «Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг», — считает президент.

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Фото:Маргарита Алёхина / РБК

Путин также предложил усилить контроль за оборотом оружия в стране. По его словам, лица, которые выдают разрешение на оружие, должны нести за это персональную ответственность.

Стрельбу в гимназии № 175 в Казани открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев, из-за его действий девять человек погибли. Молодого человека задержали. На следующий день суд арестовал его на два месяца. В отношении Галявиева возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Свою вину он признал.

Среди погибших двое преподавателей гимназии и семеро школьников. Пострадали еще 23 человека, большинство из которых — дети. Они получили травмы различной степени тяжести — огнестрельные ранения, ушибы или травмы от осколков стекла.

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