Путин поручил наградить учителей и сотрудников школы в Казани

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Учителя и сотрудники гимназии в Казани, спасавшие детей во время стрельбы, должны быть представлены к наградам. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», — сказал Путин.

Президент отметил мужество учителей и сотрудников, которые «стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников». «Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг», — считает президент.

Путин также предложил усилить контроль за оборотом оружия в стране. По его словам, лица, которые выдают разрешение на оружие, должны нести за это персональную ответственность.