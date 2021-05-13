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На Кутузовском проспекте в Москве перевернулся автомобиль

Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Как сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, в результате столкновения один из автомобилей перевернулся.

«Произошло столкновение двух единиц автотранспорта в 12:10 мск по адресу: Кутузовский проспект, 16», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что пострадавшего передали медикам для осмотра и оказания помощи.

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Телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112» передают, что один из попавших в ДТП автомобилей принадлежит депутату Госдумы от «Единой России» Рахиму Азимову. РЕН ТВ сообщает, что машина Range Rover столкнулась с автомобилем Skoda. Перевернулась Skoda, пострадавший — водитель этой машины. При этом ни РЕН ТВ, ни «112» не уточнили, какой именно из двух автомобилей принадлежал Азимову и находился ли он на момент ДТП в машине.

РБК обратился за комментарием к Азимову.

Ранее в центре Екатеринбурга столкнулись автомобили SEAT Leon и Toyota Camry, после чего одна из машин врезалась в остановку, где находились люди. По данным прокуратуры Свердловской области, в результате аварии пострадали семь человек, в том числе два ребенка семи и десяти лет.

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