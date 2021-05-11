В Пензенской области при столкновении фуры и автобуса погибла девушка

Несовершеннолетняя девушка погибла при столкновении грузовика и автобуса в Пензенской области, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Авария произошла около 20:30 по местному времени (совпадает с мск) на 350-м километре федеральной автодороги «Урал». Водитель грузовика марки Renault, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в тот момент входили люди.

В результате погибла девушка 2005 года рождения. Еще восемь человек в возрасте от 17 лет до 31 года получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Водителя грузовика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.