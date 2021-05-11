Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мая, 12:42
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 89,51 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 12:42
В День Победы россияне предпочли в кино комедию военной драме Технологии и медиа, 00:30 В Пензенской области при столкновении фуры и автобуса погибла девушка Общество, 00:24 Глава Минприроды выступил за запрет цветного пластика Бизнес, 00:15 Три способа копить на пенсию для самозанятых РБК и НПФ «Будущее», 00:07 В России появился новый ретейлер под руководством экс-главы «Магнита» Бизнес, 00:00 У иерусалимской мечети Аль-Акса произошел пожар на фоне беспорядков Политика, 10 мая, 23:55 В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв COVID-19 Общество, 10 мая, 23:44 Moody’s предсказал замедление глобального роста из-за старения людей Экономика, 10 мая, 23:16 В Палестине заявили о гибели 20 человек при авиаударах Израиля Политика, 10 мая, 23:08 После избиения медиадиректора «Спартака» завели уголовное дело Спорт, 10 мая, 23:06 Серийный убийца Фурнире умер в больнице во Франции Общество, 10 мая, 22:34 Как менялось жилье военнослужащих в Российской Империи, СССР и России РБК и ПСБ, 10 мая, 22:26 Директора по связям с общественностью «Спартака» избили в Москве Спорт, 10 мая, 22:21 «Спартак» выиграет медали впервые после увольнения Карреры Спорт, 10 мая, 22:09
Общество ,  
0 

В Пензенской области при столкновении фуры и автобуса погибла девушка

Несовершеннолетняя девушка погибла при столкновении грузовика и автобуса в Пензенской области, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Авария произошла около 20:30 по местному времени (совпадает с мск) на 350-м километре федеральной автодороги «Урал». Водитель грузовика марки Renault, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», из которого в тот момент входили люди.

В результате погибла девушка 2005 года рождения. Еще восемь человек в возрасте от 17 лет до 31 года получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
Общество
Фото:tipichni_agryz / VK

Водителя грузовика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этой статье виновному грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

На официальном портале правительства Пензенской области указали, что при столкновении фуры и рейсового автобуса на трассе М-5 Урал пострадали десять человек. Несовершеннолетняя девушка погибла, а шестеро взрослых и трое детей госпитализированы.

Врио губернатора области Олег Мельниченко поручил руководителю регионального минздрава оперативно оказать пострадавшим медицинскую и психологическую помощь.

Читайте на РБК Pro
«Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Так говорил Стив Джобс. Какие заповеди визионера №1 остаются актуальными Конкуренты захватывают рынок Intel. Стоит ли инвестировать сейчас Глава сети частных школ: на Рублевке не нужен Google, только тяжелый люкс

В воскресенье, 9 мая, пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса Renault Trafic и грузового автомобиля MAN в Чистопольском муниципальном районе Татарстана. Еще четыре человека, в том числе 16-летний подросток, пострадали.

ДТП Пензенская область смерть
Материалы по теме
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека
Общество
Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане
Общество
В Тюменской области в ДТП с пьяным водителем погиб человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter