Семь человек пострадали в результате наезда на остановку в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга столкнулись автомобили SEAT Leon и Toyota Camry, после чего одна из машин врезалась в остановку, где находились люди, сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе два брата семи и десяти лет.

Авария произошла вечером 11 мая на пересечении улицы Мамина-Сибиряка и проспекта Ленина. По предварительным данным, один из водителей нарушил правила, не остановившись на красный свет.

Водители попавших в аварию машин были трезвы. Полиция начала проверку, прокуратура взяла ее под контроль.

В марте на северо-востоке Москвы автомобиль врезался в автобус, который высаживал пассажиров. Машиной управляла девушка, она пострадала, а двое пешеходов получили травмы.