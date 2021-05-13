Кремль рассказал об усилиях России ради прекращения конфликта в Израиле

Ракеты запущенные из сектора Газа в Израиль (Фото: Hatem Moussa / AP)

Россия прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить боевые действия в регионе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все используют свои контакты, чтобы побудить стороны к сдержанности и прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв со стороны гражданского населения», — сказал Песков. По его словам, в России «также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет».

Пресс-секретарь президента полагает, что никакой альтернативы политико-дипломатическому урегулированию конфликта не существует и важно, чтобы стороны конфликта пришли к пониманию этого факта.

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