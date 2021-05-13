Минздрав сектора Газа сообщил о 67 погибших из-за атак Израиля

В результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибли 67 человек, среди них 16 детей. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает «Аль-Джазира».

Ранены более 300 человек. Ранее палестинские власти сообщали о 56 погибших среди местных жителей.

Как отмечает Reuters со ссылкой на медицинские власти, в Израиле после атак со стороны сектора Газа погибли семь человек.

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек.