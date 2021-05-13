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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минздрав сектора Газа сообщил о 67 погибших из-за атак Израиля

В результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибли 67 человек, среди них 16 детей. Об этом со ссылкой на Минздрав региона сообщает «Аль-Джазира».

Ранены более 300 человек. Ранее палестинские власти сообщали о 56 погибших среди местных жителей.

Крупнейшее с 2014 г. обострение палестино-израильского конфликта. Главное
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Фото:Khalil Hamra / AP

Как отмечает Reuters со ссылкой на медицинские власти, в Израиле после атак со стороны сектора Газа погибли семь человек.

Новое обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек.

Как происходила ракетная перестрелка Израиля и Палестины. Видео
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10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая Сектор Газа радикальная группировка ХАМАС (признана террористической в ряде стран мира, в том числе в США и ЕС). После того, как Израиль отказался выполнить ее требования, члены группировки начали обстрел территории страны из самодельных ракетных установок.

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12 мая движение ХАМАС заявило, что за три дня выпустило в сторону Израиля более 1 тыс. снарядов. Под удар попали, в том числе Тель-Авив и международный аэропорт Бен Гурион. Большую часть вражеских ракет перехватила израильская система ПВО «Железный купол».

В ответ Израиль начал наносить авиаудары по территории сектора Газа. Военные утверждали, что целью атаки были находившиеся в жилых домах склады оружия, а также руководители подразделений ХАМАС. В свою очередь власти Палестины заявили о гибели мирных жителей.

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