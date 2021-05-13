В Приамурье завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте в школе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Амурской области, который разместил в социальной сети ложное сообщение о теракте в школе. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

На молодого человека завели дело по ч. 2 ст. 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В МВД сообщили, что житель Тамбовского района региона разместил в соцсети сообщение о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Оперативники проверили эту информацию, но не нашли в учебном заведении представляющих опасность предметов. Автора поста задержали.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что школу № 27 в городе проверяют после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации.