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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Приамурье завели уголовное дело за ложное сообщение о теракте в школе

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Амурской области, который разместил в социальной сети ложное сообщение о теракте в школе. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

На молодого человека завели дело по ч. 2 ст. 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). По этой статье ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В МВД сообщили, что житель Тамбовского района региона разместил в соцсети сообщение о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Оперативники проверили эту информацию, но не нашли в учебном заведении представляющих опасность предметов. Автора поста задержали.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев сообщил, что школу № 27 в городе проверяют после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации.

«Интерфакс» также сообщает, что угрозы молодого человека касались школы № 27.

Утром 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175, которую окончил за несколько лет до этого. Погибли девять человек, в том числе семеро учеников, еще 23 человека пострадали. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц), суд арестовал Галявиев на два месяца.

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Галявиев сообщил о планах атаки за 20 минут до ее начала в своем Telegram-канале, который изначально был недоступным для посторонних. За 15 минут до нападения он сделал канал публичным.

В казанском колледже ТИСБИ, где учился Галявиев, его охарактеризовали как тихого и неконфликтного студента. При этом там отметили, что с сентября он пропускал занятия, а в апреле связь с ним была потеряна.

Амурская область теракт Школа уголовное дело
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