Школу в Благовещенске эвакуировали из-за сигнала о чрезвычайной ситуации

Школу № 27 в Благовещенске проверяют после сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в Telegram мэр города Олег Имамеев.

«Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам», — уточнил он. Мэр отметил, что речь идет только об одной школе.

Ранее Минпросвещения рекомендовало каждой школе иметь план на случай ЧС и создать антикризисные команды.

План должен включать в себя три блока: организационный (кто будет отвечать за планирование и порядок действий при ЧС), методический (выявляются критерии для оценки эффективности работы) и ресурсный (материально-технические и кадровые вопросы). Среди членов антикризисной команды должны быть те, кто будет отвечать за первую помощь, эвакуацию и перевозку, проводить работу с последствиями кризисной ситуации, а также обеспечивать «контроль слухов» и взаимодействие со СМИ.