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Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты сталкиваются с постоянными и все более изощренными злонамеренными кибер-кампаниями, которые угрожают государственному сектору, частному сектору и, в конечном итоге, безопасности и конфиденциальности американского народа» — отмечается в указе.

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В документе сказано, что для защиты от киберугроз действий одного федерального правительства недостаточно. Власти США и частный сектор должны сотрудничать друг с другом.

Как отмечает CNN, указ внедряет более строгие стандарты для программного обеспечения федерального правительства, включая шифрование и многофакторную проверку пользователей. Требования должны быть выполнены в короткие сроки, некоторые — всего за девять месяцев.

Согласно указу, для властей страны также будет выработано специальное стандартизированное руководство по реагированию на инциденты в киберсфере. Будет создана новая комиссия для рассмотрения инцидентов в области кибербезопасности.

Указ был создан, в первую очередь, как реакция на взлом ИТ-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds являются правительственные учреждения США, в том числе подразделения ВС, Минфин, Минюст, Госдеп, Агентство национальной безопасности. В США считают, что за взломом стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, предположительно работающая на российскую Службу внешней разведки. В свою очередь, в Кремле неоднократно заявляли, что Москва к хакерским атакам на США не имеет никакого отношения.

Джо Байден США кибербезопасность
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