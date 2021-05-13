Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Президент США Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты сталкиваются с постоянными и все более изощренными злонамеренными кибер-кампаниями, которые угрожают государственному сектору, частному сектору и, в конечном итоге, безопасности и конфиденциальности американского народа» — отмечается в указе.

В документе сказано, что для защиты от киберугроз действий одного федерального правительства недостаточно. Власти США и частный сектор должны сотрудничать друг с другом.

Как отмечает CNN, указ внедряет более строгие стандарты для программного обеспечения федерального правительства, включая шифрование и многофакторную проверку пользователей. Требования должны быть выполнены в короткие сроки, некоторые — всего за девять месяцев.