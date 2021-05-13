Байден назвал принятые из-за кибератаки на трубопровод меры

Власти США из-за сбоя в работе трубопровода Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

«Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо», — сказал он.

С точки зрения политика, сложившаяся ситуация доказывает, что частным компаниям нужно больше экспертов в области кибербезопасности. Кроме того, такие компании должны быть готовы делиться данными о том, как они защищают себя. «Я думаю, что мы должны больше инвестировать в образование, чтобы обучать и выпускать больше специалистов по кибербезопасности», — отметил Байден.