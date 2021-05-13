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Общество ,  
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Байден назвал принятые из-за кибератаки на трубопровод меры

Власти США из-за сбоя в работе трубопровода Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. Об этом сообщил президент страны Джо Байден.

«Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо», — сказал он.

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Фото:Reuters

С точки зрения политика, сложившаяся ситуация доказывает, что частным компаниям нужно больше экспертов в области кибербезопасности. Кроме того, такие компании должны быть готовы делиться данными о том, как они защищают себя. «Я думаю, что мы должны больше инвестировать в образование, чтобы обучать и выпускать больше специалистов по кибербезопасности», — отметил Байден.

Colonial Pipeline Company является одним из крупнейших трубопроводных операторов в США. Через трубопровод компании с НПЗ на побережье Мексиканского залива проходят по 100 млн галлонов топлива в сутки. Это 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, Colonial Pipeline Company обеспечивает топливом 50 млн американцев.

8 мая компания сообщила о хакерской атаке, работа трубопровода были приостановлена. Минтранс США заявил, что из-за этого были сорваны поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в более чем десяти штатах.

Джо Байден США трубопровод
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