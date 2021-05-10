В США объявили региональную ЧС после кибератаки на оператора трубопровода

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как на трубопроводную компанию Colonial Pipeline была совершена кибератака. Об этом сообщается на сайте Минтранса США.

«Региональные администраторы федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о чрезвычайной ситуации, — добавили в министерстве.

В сообщении уточняется, что из-за непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial, были сорваны поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на территории затронутых штатов.

Так, режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

В Минтрансе подчеркнули необходимость обеспечить бесперебойную транспортировку бензина и других видов топлива. Прямая помощь будет предоставляться коммерческим автотранспортным средствам, которые помогают с разрешением дефицита при режиме ЧС.