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В США объявили региональную ЧС после кибератаки на оператора трубопровода

Министерство транспорта США объявило режим региональной чрезвычайной ситуации после того, как на трубопроводную компанию Colonial Pipeline была совершена кибератака. Об этом сообщается на сайте Минтранса США.

«Региональные администраторы федерального управления безопасности автотранспортных средств заявляют о наличии чрезвычайной ситуации, что предполагает региональную декларацию о чрезвычайной ситуации, — добавили в министерстве.

В сообщении уточняется, что из-за непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial, были сорваны поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на территории затронутых штатов.

Так, режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Вирджиния, Делавэр, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Каролина и столичный округ Колумбия.

В Минтрансе подчеркнули необходимость обеспечить бесперебойную транспортировку бензина и других видов топлива. Прямая помощь будет предоставляться коммерческим автотранспортным средствам, которые помогают с разрешением дефицита при режиме ЧС.

Bloomberg предупредил о риске сбоя поставок топлива в США из-за хакеров
Технологии и медиа
Фото:Mark Lennihan / AP

8 мая один из крупнейших трубопроводных операторов в США — Colonial Pipeline Company, подвергся хакерской атаке и был вынужден приостановить работу трубопровода. По данным компании, она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, что составляет 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев.

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Bloomberg также писал, что хакерская атака поставила под угрозу поставки топлива на автозаправки сразу в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье. 

В свою очередь газета Washington Post и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что атаку провела кибер-группа DarkSide, в которую, как считается, входят хакеры из Восточной Европы. CNN и NBC News со ссылкой на источники утверждали, что в группу входят русские хакеры, однако признаков того, что за атакой были российские власти, нет.

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