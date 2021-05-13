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Политика ,  
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Лавров указал на опасность применения санкций в обход ООН

Односторонние экономические санкции, которые вводятся в обход ООН, усугубляют ситуацию и бьют по самым уязвимым категориям населения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Не менее серьезные риски мы видим и в контексте других нелегитимных действий, которые совершаются в обход ООН. Имею в виду, конечно же, прежде всего применение силы без наличия на то санкций Совета Безопасности, односторонние экономические санкции», — указал он.

По словам Лаврова, подобные действия лишь мешают найти выход из сложившихся ситуаций.

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С точки зрения России, как уточнил министр, одной из главных современных проблем являются попытки некоторых западных стран «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов». Лавров отметил, что вне ООН создаются «ситуативные коалиции» и партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных.

«Считаем неприемлемыми и опасными, когда за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных», — заявил глава российского МИД.

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Он добавил, что Россия не поддерживает продвигаемую Западом концепцию «порядка, основанного на правилах». По мнению российской стороны, она не имеет ничего общего «ни с правом, ни с общечеловеческой моралью». Кроме того, подобный подход мешает работе ООН.

Ранее Лавров говорил, что Запад пытается продвигать идею «порядка, основанного на правилах», чтобы единолично вырабатывать решения по ключевым мировым вопросам. С точки зрения российского министра, указанные «правила» изобретаются в зависимости от потребностей Запада. В том числе, когда некоторые страны стремятся добиться определенных действий в обход ООН.

ООН Сергей Лавров санкции
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