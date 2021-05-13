Лавров указал на опасность применения санкций в обход ООН

Односторонние экономические санкции, которые вводятся в обход ООН, усугубляют ситуацию и бьют по самым уязвимым категориям населения. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Не менее серьезные риски мы видим и в контексте других нелегитимных действий, которые совершаются в обход ООН. Имею в виду, конечно же, прежде всего применение силы без наличия на то санкций Совета Безопасности, односторонние экономические санкции», — указал он.

По словам Лаврова, подобные действия лишь мешают найти выход из сложившихся ситуаций.

С точки зрения России, как уточнил министр, одной из главных современных проблем являются попытки некоторых западных стран «продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов». Лавров отметил, что вне ООН создаются «ситуативные коалиции» и партнерства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных.