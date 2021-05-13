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Общество ,  
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В Абхазии спасатели начали поиски застрявших в горах россиян

В Абхазии спасатели разыскивают российских туристов, застрявших в верховьях реки Гумиста. Об этом говорится на сайте МЧС страны.

«В верховьях реки Гумиста спасатели МЧС в течение дня вели поиски туристической группы из России. <...> В МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может, и ему нужна помощь», — уточняется в сообщении.

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Туристы передали спасателям примерные координаты товарища, нуждающегося в помощи. Однако вертолет МЧС не смог его найти.

Остальная группа россиян должна самостоятельно спуститься с гор в районе СухумГЭСа. Спасатели направились им навстречу. «Затем будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста», — отметили в МЧС.

Группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

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Абхазия туристы МЧС
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