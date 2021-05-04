СК проводит проверку по факту гибели туриста из-за схода лавины в Бурятии

Следственный комитет начал проверку после гибели туриста в Тункинском районе Бурятии, где 3 мая сошла снежная лавина. Информация об этом появилась на сайте СК.

«3 мая 2021 года на перевале «Горелова» по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района Республики Бурятия сошла снежная лавина, под которую попала группа туристов из пяти человек. Один из них погиб, местонахождение двоих остается неизвестным. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Среди уцелевших — двое мужчин. Как передает местное издание «Ариг Ус online», они смогли откопать своего погибшего товарища.

По предварительным данным, туристы совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Поход они начали в Дивногорске, в Красноярском крае. Свою группу они при этом не зарегистрировали и не согласовали с МЧС, отмечают в СК.