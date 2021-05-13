Гутерриш назвал «Спутник V» одним из ключевых факторов в борьбе с COVID

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» одним из ключевых элементов для решения проблемы вакцинации в мире. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы считаем, что «Спутник V» — это также один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации», — указал генсек ООН.

Он также назвал «очень хорошим знаком» то, что Россия дала возможность сотрудникам ООН привиться «Спутником V».

Гутерриш добавил, что коронавирус распространяется по миру «как лесной пожар», поэтому очень важно, чтобы все люди были вакцинированы. Генсек также указал на необходимость решения вопросов с лицензией и технологической поддержкой странам — производителям вакцин. Он отметил необходимость поддержать международный механизм COVAX, где «по-прежнему есть проблемы с поставками и с финансированием».