«Ситимобил» назвал самые популярные маршруты междугородних поездок такси

Для поездок между регионами россияне в эти майские праздники иногда выбирали такси, свидетельствуют данные агрегатора «Ситимобил». Самым популярным направлением почти для всех регионов оказалась Москва, но в двух случаях она уступила места городам-соседям.

В ходе исследования были проанализированы данные обо всех поездках на такси и самокатах, совершенных с 1 по 10 мая с помощью Ситимобил в городах с населением более 1 млн человек.

Москва с большим отрывом лидировала по поездкам среди жителей практически всех крупных городов (Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Волгоград, Екатеринбург и другие), на втором месте — Санкт-Петербург. Исключением стали челябинцы — они чаще всего на такси ездили в Екатеринбург, а также жители Краснодара, которые чаще всего ездили на такси в Сочи. Сами москвичи чаще всего ездили на такси в Санкт-Петербург, на втором месте — Сочи.

Чаще всех других россиян за пределы своего родного города на такси в эти длинные майские выходные выбирались жители Санкт-Петербурга. Количество поездок из Северной столицы в Кронштадт выросло в 10 раз, а в Сестрорецк — в 3 раза. Кроме Петербурга заметный скачок по числу поездок на такси за город показало Сочи — количество поездок в Лазаревское выросло в 2,5 раза, на Красную Поляну — в 1,5 раза.

Также «Ситимоблил» приводит статистику использования электросамокатов компании в эти майские праздники. В Москве любимым местом катания на праздниках стала ВДНХ и Парк Горького, в Санкт-Петербурге — Дворцовая площадь и Петровский парк Победы.