В Подмосковье пенсионерка погибла из-за упавшего в грозу дерева
В городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина, прокуратура Московской области начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram попросил жителей проявлять осторожность на улице из-за сильного ветра, а лучше переждать непогоду в безопасном месте.
«А оперативные службы прошу перейти в режим повышенной готовности», — написал Воробьев в Instagram.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы, по предварительным данным, трое москвичей пострадали из-за непогоды.