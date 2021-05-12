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Общество ,  
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В Подмосковье пенсионерка погибла из-за упавшего в грозу дерева

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В городском округе Луховицы в результате падения дерева погибла пожилая женщина, прокуратура Московской области начала проверку, сообщается на сайте ведомства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Instagram попросил жителей проявлять осторожность на улице из-за сильного ветра, а лучше переждать непогоду в безопасном месте.

«А оперативные службы прошу перейти в режим повышенной готовности», — написал Воробьев в Instagram.

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы, по предварительным данным, трое москвичей пострадали из-за непогоды.

«Из-за падения рекламных и других конструкций травмы получили трое москвичей, двое из которых госпитализированы», — рассказал источник. Они находятся в состоянии средней тяжести, уточнил он.

Комплекс городского хозяйства города Москвы в своем Telegram сообщает, что ветром повалило 20 деревьев, а также повредило 12 автомобилей и опору освещения. Городские службы устраняют последствия плохой погоды.

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«Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице», — рекомендовали в комплексе городского хозяйства.

Ранее Главное управление МЧС по столице предупредило жителей об ухудшении погоды: с 16:00 до 21:00 12 мая ожидалась гроза с дождем, а также усиление ветра до 16 м/с. Позже МЧС со ссылкой на синоптиков уточнило прогноз, согласно которому на Москву с 18:00 до 22:00 обрушится шквалистый ветер порывами до 23 м/с. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности погоды. 

Подмосковье Москва гроза непогода
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