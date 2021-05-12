В Подмосковье пенсионерка погибла из-за упавшего в грозу дерева

«Из-за падения рекламных и других конструкций травмы получили трое москвичей, двое из которых госпитализированы», — рассказал источник. Они находятся в состоянии средней тяжести, уточнил он.

Комплекс городского хозяйства города Москвы в своем Telegram сообщает, что ветром повалило 20 деревьев, а также повредило 12 автомобилей и опору освещения. Городские службы устраняют последствия плохой погоды.

«Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи автомобили. По возможности воздержитесь от пребывания на улице», — рекомендовали в комплексе городского хозяйства.

Ранее Главное управление МЧС по столице предупредило жителей об ухудшении погоды: с 16:00 до 21:00 12 мая ожидалась гроза с дождем, а также усиление ветра до 16 м/с. Позже МЧС со ссылкой на синоптиков уточнило прогноз, согласно которому на Москву с 18:00 до 22:00 обрушится шквалистый ветер порывами до 23 м/с. В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности погоды.