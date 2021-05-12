В МЧС предупредили москвичей о грозе и усилении ветра

Фото: Владислав Шатило / РБК

Гроза с дождем и сильный ветер ожидаются в Москве ближе к вечеру 12 мая, сообщается в Twitter столичного управления МЧС.

«В Москве с 16:00 до 21:00 12 мая ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра до 16 м/с», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям снижать скорость при управлении автомобилем, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, пешеходам следует обходить рекламные щиты и прочие шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Гидрометцентре объявили о желтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области. Там добавили, что предупреждение о ветре порывами до 15 м/с в Москве и Подмосковье будет действовать до 21:00 12 мая.