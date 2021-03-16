Вагоны с углем сошли с рельсов в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, груженного углем, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла рано утром 16 марта на 1978-м км перегона Сыростан — Хребет. Всего в составе было 68 вагонов. По предварительным данным, у поезда сработала тормозная система (причина не уточняется), в результате оторвались с 26-го по 68-й вагон. Из них 17 вагонов сошли с рельсов и перекрыли пути в обоих направлениях. В результате аварии повреждены три опоры контактной сети и около 500 м железнодорожного полотна.

Южно-Уральская железная дорога, в свою очередь, сообщает, что на перегоне Сыростан — Хребет сошли с рельсов 19 вагонов поезда с углем. В результате аварии никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет. Движение на участке приостановлено. Из-за аварии задерживаются несколько пассажирских поездов, отменено несколько электричек.

На место происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда со станций Челябинск и Златоуст.