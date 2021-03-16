Вагоны с углем сошли с рельсов в Челябинской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 15 мар, 14:15
Власти выбрали проекты МТС и «Яндекса» для «регуляторной песочницы» Технологии и медиа, 08:46 СМИ узнали о планах собирать данные о скорости машин и усталости водителя Общество, 08:44 Окупятся ли вложения в блокчейн-искусство — Bloomberg Pro, 08:34 На какие импортные товары растет спрос у россиян РБК и Банк «Открытие», 08:30 Коренная американка впервые стала министром США Политика, 08:22 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 08:01 Бизнес в пандемию нарастил привлечение денег в обмен на долги клиентов Бизнес, 08:00 Вагоны с углем сошли с рельсов в Челябинской области Общество, 07:32 В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса Общество, 07:24 Чего не хватает российским продуктовым магазинам РБК и Русский продукт, 07:23 Премьеру Японии поставили первую дозу вакцины перед визитом в США Политика, 07:05 В России появится фонд отечественного онлайн-контента Технологии и медиа, 07:00 Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 06:43 СМИ узнали о планах ужесточить наказание за повторное пьяное вождение Общество, 06:33
Общество ,  
0 

Вагоны с углем сошли с рельсов в Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда, груженного углем, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла рано утром 16 марта на 1978-м км перегона Сыростан — Хребет. Всего в составе было 68 вагонов. По предварительным данным, у поезда сработала тормозная система (причина не уточняется), в результате оторвались с 26-го по 68-й вагон. Из них 17 вагонов сошли с рельсов и перекрыли пути в обоих направлениях. В результате аварии повреждены три опоры контактной сети и около 500 м железнодорожного полотна.

В Амурской области восстановили движение поездов после аварии
Общество

Южно-Уральская железная дорога, в свою очередь, сообщает, что на перегоне Сыростан — Хребет сошли с рельсов 19 вагонов поезда с углем. В результате аварии никто не пострадал. Угрозы экологической безопасности нет. Движение на участке приостановлено. Из-за аварии задерживаются несколько пассажирских поездов, отменено несколько электричек.

На место происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда со станций Челябинск и Златоуст.

Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку в связи со сходом с рельсов состава.

В начале марта на перегоне Форель — Дальневосточный в Хабаровском крае сошли с рельсов 17 цистерн, в результате произошла утечка нефтепродуктов.

Читайте на РБК Pro
Звериный оскал капитализма: как немец сделал $2,5 млрд на пиве для собак Как в России борются с харассментом, унижением и агрессией на работе Давид Ян: большинство компаний работают с сотрудниками как 300 лет назад РБК Pro: новые налоговые льготы для бизнеса. 6 примеров
Челябинская область сход с рельсов грузовой поезд
Материалы по теме
В Забайкалье восстановили движение поездов на месте схода 29 вагонов
Общество
Во Владимирской области объявили ЧС после крушения поезда с мазутом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter