Сход вагонов с рельсов нарушил движение пассажирских поездов в Забайкалье

Пассажирский поезд № 61 сообщением Владивосток — Москва задержан из-за аварии на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), в ходе которой с рельсов сошло 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Помимо этого, ожидается, что задержаны будут поезда № 11 сообщением Владивосток — Самара, № 2 Москва — Владивосток и № 391 Благовещенск — Чита.

В пресс-службе железной дороги сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в 16:50 (мск) на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

В ликвидации последствий аварии задействовали около 250 железнодорожников, а также три восстановительных поезда и специализированную технику.