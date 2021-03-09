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Общество ,  
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Сход вагонов с рельсов нарушил движение пассажирских поездов в Забайкалье

Пассажирский поезд № 61 сообщением Владивосток — Москва задержан из-за аварии на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), в ходе которой с рельсов сошло 20 вагонов грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

Помимо этого, ожидается, что задержаны будут поезда № 11 сообщением Владивосток — Самара, № 2 Москва — Владивосток и № 391 Благовещенск — Чита.

В пресс-службе железной дороги сообщили, что 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в 16:50 (мск) на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона. В результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда
Общество
Фото:ГУ МЧС по Амурской области

В ликвидации последствий аварии задействовали около 250 железнодорожников, а также три восстановительных поезда и специализированную технику.

Как ранее передавали в региональном главке МЧС, в Могочинском районе Забайкальского края сошли с рельсов 23 вагона с углем грузового поезда № 9694. В ведомстве сообщали о возможной задержке пяти поездов.

Ранее в Хабаровском крае произошла утечка нефтепродуктов после схода с рельсов 17 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. По данным ГУ МЧС, в четырех цистернах обнаружили капельную течь нефтепродуктов. «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах передавали, что десять из сошедших с рельсов цистерн опрокинулись, в каждой из них, по предварительным данным, было от 61 до 67 т топлива.

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Забайкальский край сход вагонов МЧС
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В Приамурье сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда
Общество
В Амурской области восстановили движение поездов после аварии
Общество
В Хабаровском крае произошла утечка топлива после схода с рельсов цистерн
Общество
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