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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московское управление МЧС объявило в городе экстренное предупреждение из-за плохой погоды. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков, с 19:00 08 мая с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидается очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

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Фото:Григорий Дукор / ТАСС

В связи с непогодой МЧС рекомендовало водителям снижать скорость на дорогах и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам, которые идут по краю проезжей части, ведомство предписало надевать одежду со светоотражающими элементами.

Родители не должны оставлять на этот период детей без присмотра, добавили в министерстве.

Ранее синоптики прогнозировали выпадение 8 мая и в ночь на 9 мая до 35 мм осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец указывал, что такой объем — две трети месячной нормы. По его словам, в этом году 8 мая может стать самым дождливым за последние 25 лет.

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