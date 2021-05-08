МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды

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Московское управление МЧС объявило в городе экстренное предупреждение из-за плохой погоды. Сообщение размещено на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков, с 19:00 08 мая с сохранением до конца текущих суток в Москве местами ожидается очень сильный дождь», — говорится в сообщении.

В связи с непогодой МЧС рекомендовало водителям снижать скорость на дорогах и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам, которые идут по краю проезжей части, ведомство предписало надевать одежду со светоотражающими элементами.

Родители не должны оставлять на этот период детей без присмотра, добавили в министерстве.