Вирусологи оценили данные о повышающих риск смертности от COVID симптомах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Информация о наличии неврологических признаков, увеличивающих в шесть раз вероятность летального исхода при коронавирусе, требует дополнительного детального изучения, считает ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее международная группа ученых во главе с сотрудниками Медицинской школы Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания) пришла к выводу о том, что проявления неврологического характера у пациентов с COVID-19, в числе которых отсутствие вкуса или обоняния, могут в шесть раз повышать вероятность летального исхода. Авторы доклада отметили, что среди пациентов, госпитализированных с COVID-19, преобладали неврологические симптомы. Наличие ранних заболеваний из области неврологии либо усиливало их, либо приводило к их возникновению у пациентов, что повышало летальность от COVID-19.

«По коронавирусу сейчас вообще все требует дополнительного изучения, потому что он оказался таким полинаправленным. Я вижу и суставные травмы постковидные, причем я вижу, что все это продолжается на протяжении полугода. Про неврологические проявления вообще в принципе неплохо известно, да, действительно, они есть. Они играют важную роль, их много, и они значимые», — отметил Чепурнов.

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Михаил Костинов не исключил, что выводы авторов доклада могут быть объективными.