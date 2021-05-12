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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова фразой «вы о чем?» отреагировала на вопрос о локдауне осенью

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Российские власти не планируют вводить осенью локдаун из-за COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Какой локдаун, вы о чем?» — сказала вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Голикова отметила, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом требует внимания.

Голикова заявила о соблюдении масочного режима не всеми
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на двух анонимных российских чиновников сообщил, что некая неофициальная статистика госорганов говорит о начале третьей волны коронавируса в стране. Агентство указывало, что среднее число заражений COVID-19 за неделю в апреле превысило январские показатели, а темпы роста заболеваемости превышают темпы роста заболеваемости в Британии.

В оперативном штабе при правительстве эти данные назвали «абсолютно неверными», а также указали, что публикуют реальные цифры о заболеваемости ежедневно. Эпидемиологическую ситуацию в России штаб назвал стабильной и контролируемой.

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По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 8 217 новых случаев заболевания коронавирусом и зарегистрировали 355 летальных исходов. Общее количество заболевших за весь период пандемии превысило 4,9 млн человек. Число смертей достигло 114 331 случай.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Татьяна Голикова вице-премьер Локдаун коронавирус
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