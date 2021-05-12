Голикова фразой «вы о чем?» отреагировала на вопрос о локдауне осенью

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Российские власти не планируют вводить осенью локдаун из-за COVID-19. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Какой локдаун, вы о чем?» — сказала вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Голикова отметила, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом требует внимания.

В конце апреля Bloomberg со ссылкой на двух анонимных российских чиновников сообщил, что некая неофициальная статистика госорганов говорит о начале третьей волны коронавируса в стране. Агентство указывало, что среднее число заражений COVID-19 за неделю в апреле превысило январские показатели, а темпы роста заболеваемости превышают темпы роста заболеваемости в Британии.