За сутки в России выявили более 8 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За последние сутки в России выявлены 8217 случаев заболевания коронавирусом и 355 связанных с ним смертельных случаев, следует из информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших в стране за весь период пандемии превысило 4,9 млн человек. Количество летальных исходов выросло до 114 331.

За последние сутки от коронавируса вылечились 8614 человек, а за весь период пандемии — более 4,5 млн. В настоящее время число больных COVID-19 в России — 272 199 человек.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Лидерами по количеству новых случаев заболевания остаются Москва (за сутки выявлено 2718 заболевших), Санкт-Петербург (734), Подмосковье (642), а также Нижегородская (121) и Ростовская (201) области.