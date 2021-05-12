Мишустин выступил против запрета россиянам отдыхать за границей

Фото: Byron Smith / Getty Images

Ограничивать российских граждан в праве отдыхать за рубежом — неправильный путь, который может привести к ограничению конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция велась на YouTube-канале нижней палаты парламента.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, все-таки не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то», — сказал Мишустин.

Кроме того, по мнению премьер-министра, такие меры могут снизить конкуренцию.

«Мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», — сказал Мишустин.