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Общество ,  
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Мишустин выступил против запрета россиянам отдыхать за границей

Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Ограничивать российских граждан в праве отдыхать за рубежом — неправильный путь, который может привести к ограничению конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция велась на YouTube-канале нижней палаты парламента.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, все-таки не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то», — сказал Мишустин.

Кроме того, по мнению премьер-министра, такие меры могут снизить конкуренцию.

«Мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», — сказал Мишустин.

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Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Ранее ввести ограничения для россиян на выезд за границу в виде так называемого выездного сбора предлагал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, эта мера должна привлечь в регионы деньги, «которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны».

Комиссия Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой является сам Кожемяко, в конце апреля включила предложение ввести «выездной сбор» в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству, следовало из имеющегося у РБК протокола заседания.

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Инициатива о введении «выездного сбора» правительством не рассматривается, заверила тогда представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Тогда эту инициативу раскритиковали туроператоры. В Российском союзе туриндустрии заявили, что такие предложения противоречат положениям Конституции страны о праве на свободу передвижения. В организации отмечали, что подобные ограничительные меры могут привести к недобросовестной конкуренции, поскольку Россия будет брать деньги за выезд из страны, при том, что другие страны такого не делают.

Михаил Мишустин туризм ограничения
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