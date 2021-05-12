В ассоциации европейских туроператоров назвали сроки нормализации туризма

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Туризм в Европе может вернуться почти к норме осенью—зимой. Такое мнение высказал глава Европейской ассоциации по туризму (ETOA) Том Дженкинс в интервью «РИА Новости». В ETOA состоят более 1200 туроператоров.

«Считаю, что 2021 год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь и даже зимний период могут практически вернуться к норме», — сказал глава ETOA.

По его словам, это связано с продолжением программы вакцинации против коронавируса, которая, как он считает, позволит ослабить ограничения.

В начале мая министры туризма из стран G20 поддержали идею внедрить так называемые ковид-паспорта — специальные сертификаты для тех, кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции COVID-19.