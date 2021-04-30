Туроператоры оценили инициативу о сборе с выезжающих за рубеж россиян

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Предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко взимать деньги с выезжающих за рубеж туристов антиконституционно и приведет к недобросовестной конкуренции. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Предложение товарища губернатора противоречит Конституции, которая гарантирует российским гражданам свободу передвижения», — сказала Тюрина.

По ее словам, предложенные меры могут привести к недобросовестной конкуренции, поскольку Россия, позиционируя себя как часть мирового туристического рынка, будет брать деньги за выезд за рубеж, чего не делают другие страны.

Тюрина напомнила о том, что в четырех российских регионах уже проводится эксперимент по курортному сбору. Деньги от него власти планируют направить на развитие внутреннего туризма. «Не многовато ли с российских граждан будут собирать денег на развитие внутреннего туризма?» — говорит представитель РСТ.