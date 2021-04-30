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Туроператоры оценили инициативу о сборе с выезжающих за рубеж россиян

Фото: Shakh Aivazov / AP
Фото: Shakh Aivazov / AP

Предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко взимать деньги с выезжающих за рубеж туристов антиконституционно и приведет к недобросовестной конкуренции. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Предложение товарища губернатора противоречит Конституции, которая гарантирует российским гражданам свободу передвижения», — сказала Тюрина.

По ее словам, предложенные меры могут привести к недобросовестной конкуренции, поскольку Россия, позиционируя себя как часть мирового туристического рынка, будет брать деньги за выезд за рубеж, чего не делают другие страны.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Тюрина напомнила о том, что в четырех российских регионах уже проводится эксперимент по курортному сбору. Деньги от него власти планируют направить на развитие внутреннего туризма. «Не многовато ли с российских граждан будут собирать денег на развитие внутреннего туризма?» — говорит представитель РСТ.

По ее словам, предложение Кожемяко напоминает выездные визы, которые в СССР действовали с 1930-х по 1991 год. «Их нужно было получить, чтобы выехать за границу. Это был тяжелейший процесс, но он был бесплатный. Не пытается ли губернатор вернуться в те времена?» — сказала Тюрина.

Она выразила надежду, что предложение главы Приморья «никто всерьез рассматривать не будет».

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Ввести сбор за выезд туристов за границу Кожемяко предложил 29 апреля. По его словам, это должно привлечь денежные средства для развития услуг внутри страны. Сейчас же эти деньги, по мнению губернатора Приморья, выводятся за пределы России.

Олег Кожемяко Приморье Российский союз туриндустрии новости
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