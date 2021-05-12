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Общество ,  
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Власти нижегородского города ответили на планы открыть Сталин-центр

Фото: kprf / VK
Фото: kprf / VK

Строительство здания Сталин-центра не согласовывалось с властями, соответствующих обращений в ведомство не поступало, сообщили РБК в администрации города в нижегородской области.

«По информации администрации г.о.г Бор, за согласованием строительства здания Сталин-центра в администрацию не обращались», — рассказали в администрации.

Инициатором строительства центра на принадлежащем ему земельном участке выступил секретарь местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Он уточнил, что городская администрация выдала соответствующее разрешение на возведение на частной территории жилого дома. Затем владелец намерен перевести объект в категорию «коммерческой недвижимости».

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Фото:tvoybor / VK

«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», — оценил перспективы будущего центра Зоров (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что в здании планируется сделать три этажа: экспозиция расскажет посетителям о разных периодах жизни советского лидера. На выставке будут представлены подарки и сувениры из личной коллекции Зорова — в частности, зажигалка с портретом Сталина, произведенная в КНДР.

Кроме основной экспозиции прорабатывается возможность создания площадки для проведения круглых столов, дискуссионных клубов, презентаций, — рассказал NN.ru руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров. По словам партийного деятеля, музей станет площадкой для сосредоточения и распространения сведений, способствующих сохранению памяти о советской истории.

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Строительство Сталин-центра, посвященного советскому лидеру И.В. Сталину в городе Бор Нижегородской области началось в субботу 8 мая. Музей возводят на участке на улице Луначарского, прилегающий к памятнику вождю. Монумент на принадлежащем ему участке в 2020 году также установил Алексей Зоров.

Позже глава администрации города обратился в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверки по факту установки памятника вопреки положению о порядке установки мемориальных сооружений на территории г. Бор. По результатам проведенной проверки полиция нарушений не выявила.

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Со своей стороны, Зоров разместил в социальной сети «Вконтакте» скриншот определения в отказе о возбуждении административного дела. На принадлежащем коммунисту участке земли установлена декоративная садовая фигура, которая не является памятником, мемориальным комплексом или мемориальной доской, сказано в копии документа.

Сталин Нижегородская область памятник новости
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