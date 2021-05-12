Власти нижегородского города ответили на планы открыть Сталин-центр

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Строительство здания Сталин-центра не согласовывалось с властями, соответствующих обращений в ведомство не поступало, сообщили РБК в администрации города в нижегородской области.

«По информации администрации г.о.г Бор, за согласованием строительства здания Сталин-центра в администрацию не обращались», — рассказали в администрации.

Инициатором строительства центра на принадлежащем ему земельном участке выступил секретарь местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Он уточнил, что городская администрация выдала соответствующее разрешение на возведение на частной территории жилого дома. Затем владелец намерен перевести объект в категорию «коммерческой недвижимости».

«Этот музей Сталина, музей советского народа должен показать все правдивые стороны и реальные события, которые сегодня многие пытаются перевернуть», — оценил перспективы будущего центра Зоров (цитата по «РИА Новости»).