Под Нижним Новгородом заложили первый камень на стройке Сталин-центра

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В городе Бор в Нижегородской области заложили первый камень на месте, где в дальнейшем планируется построить Сталин-центр — музей Сталина и советской эпохи в целом. Об этом рассказал РБК первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров. Он пояснил, что Сталин-центр станет своего рода антиподом екатеринбургского Ельцин-центра.

«Сталин-центр — музей созидательной эпохи нашего государства, а Ельцин-центр — музей, демонстрирующий разрушение того, что было создано в советский период истории», — рассказал Егоров.

По его словам, закладка первого камня Сталин-центра приурочена ко Дню Победы, так как музей должен стать центром патриотизма «в лучшем смысле этого слова», а также «противодействовать фальсификациям советского периода истории Великой Отечественной войны».

«Кроме музейных экспонатов там предполагается проведение семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, посвященных советской истории. Мы испытываем сегодня большой дефицит в нашем обществе таких площадок для обмена мнениями о советском прошлом», — добавил Егоров.