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Общество ,  
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Под Нижним Новгородом заложили первый камень на стройке Сталин-центра

Фото: tvoybor / VK
Фото: tvoybor / VK

В городе Бор в Нижегородской области заложили первый камень на месте, где в дальнейшем планируется построить Сталин-центр — музей Сталина и советской эпохи в целом. Об этом рассказал РБК первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров. Он пояснил, что Сталин-центр станет своего рода антиподом екатеринбургского Ельцин-центра.

«Сталин-центр — музей созидательной эпохи нашего государства, а Ельцин-центр — музей, демонстрирующий разрушение того, что было создано в советский период истории», — рассказал Егоров.

По его словам, закладка первого камня Сталин-центра приурочена ко Дню Победы, так как музей должен стать центром патриотизма «в лучшем смысле этого слова», а также «противодействовать фальсификациям советского периода истории Великой Отечественной войны».

«Кроме музейных экспонатов там предполагается проведение семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, посвященных советской истории. Мы испытываем сегодня большой дефицит в нашем обществе таких площадок для обмена мнениями о советском прошлом», — добавил Егоров.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В июне 2020 года в городе Бор был поставлен памятник Сталину. Из-за противодействия местных властей по документам скульптура, установленная на земельном участке, находящемся в частной собственности, была проведена как садовая фигура. Проведшая проверку полиция нарушений в ее установке не нашла.

Сталин-центр также заложен на частной земле, но Егоров назвал такой подход временным. «Мы считаем, что он только по документам, с правовой точки зрения является частным. На самом деле это общественный объект, и в перспективе задуман перевод этой территории из частной собственности», — сказал Егоров.

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РБК направил запрос в администрацию города Бор Нижегородской области, а также пресс-службу правительства Нижегородской области.

В январе в Москве открылось заведение общепита Stalin Doner. Заведение оформили с использованием изображений Сталина, а обслуживали клиентов сотрудники в форме НКВД. Однако точка продажи фастфуда проработала недолго: вскоре после открытия в заведение пришли работники полиции. «Прибывшими сотрудниками установлено, что документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует. Мужчина, представившийся работником, был препровожден в ОМВД для разбирательства», — рассказали РБК в ведомстве. После этого визита владелец закрыл торговую точку.

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