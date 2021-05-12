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Выборы в Госдуму ,  
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МИД сообщил о предупреждениях иностранцам о вмешательстве в выборы в Думу

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Министерство иностранных дел России неоднократно выносило предупреждения иностранным дипломатам о недопустимости вмешательства в российские выборы, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов в интервью «РИА Новости».

«Предупреждения в адрес представительств зарубежных государств о необходимости воздерживаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны уже были неоднократно сделаны на самом высоком уровне», — сказал он.

Он добавил, что в российском внешнеполитическом ведомстве рассматривают как «весьма вероятные» попытки вмешаться в осенние выборы в Госдуму. По его словам, если такие попытки будут замечены, то в МИДе собираются реагировать «жестко, в соответствии с нормами международного права».

Сыромолотов пояснил, что ранее правоохранительные органы России неоднократно фиксировали «поползновения дипломатов других стран каким-либо образом оказать влияние на происходящие в нашей стране политические процессы». По его словам, одной из таких попыток была публикация посольством США в Москве «маршрута протестов» в городах России.

В январе 2021 года МИД расценил как вмешательство во внутренние дела страны публикацию на сайте посольства США в России уведомления о несогласованных митингах «одного из активистов оппозиции». На сайте дипломатической миссии опубликовали список городов, где сторонники оппозиционера Алексея Навального организовали несогласованные акции в его поддержку, время начала акций и примерный маршрут их участников. «Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — комментировал действия посольства МИД.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Выборы депутатов в Госдуму VIII созыва должны состояться 19 сентября в единый день голосования.

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Прошлые выборы в Госдуму прошли 18 сентября 2016 года. Тогда в Госдуму седьмого созыва по спискам прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Единая Россия» по итогам выборов получила 343 мандата, КПРФ — 42, ЛДПР — 39, «Справедливая Россия» — 23. Единороссы получили в Думе седьмого созыва конституционное большинство.

МИД Выборы в Государственную думу Сыромолотов
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