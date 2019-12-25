Бывший глава Uber Каланик покинет совет директоров компании

Экс-глава и сооснователь сервиса по заказу такси Uber Трэвис Каланик покинет совет директоров компании 31 декабря, говорится в сообщении компании.

По его словам, теперь, когда Uber является публичной компанией, он хочет сосредоточиться на своем текущем бизнесе и благотворительной деятельности. Ранее он продал большую часть своей доли в компании — акции на сумму $2,7 млрд, сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты The Guardian, сейчас Каланик работает над стартапом по доставке еды.

Каланик подал в отставку в 2017 году после письма инвесторов, которые заявили, что он подверг компанию юридическим рискам и втянул сервис такси в скандалы. Место в совете директоров он сохранил. После неудачного IPO Uber акции компании упали с мая 2019 года на 30%. Каланик потерял $3,1 млрд и начал продавать свои ценные бумаги, в то же время выплачивая за сделки серьезные налоги.