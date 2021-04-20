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Общество ,  
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В школе Армавира на учеников второго класса обрушился потолок

Фото:СК РФ по Краснодарскому краю Фото:СК РФ по Краснодарскому краю Фото:СК РФ по Краснодарскому краю
Фото: СК РФ по Краснодарскому краю

В Армавире в здании школы № 2 на парты учеников обрушился потолок, трое школьников получили травмы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«10 кв. м турлучного потолка обвалилось, троих детей отвезли в больницу, угрозы жизни нет. Прокуратура организовала проверку», — сказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во время занятий во втором классе, пострадавших школьников осмотрела бригада скорой медицинской помощи. Двух школьников госпитализировали: одного с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга отправили в отделение детской хирургии, второго с ушибами головы, спины и верхних конечностей и подозрением на сотрясение мозга также оставили в больнице. Третий пострадавший получил ссадины и ушибы, в госпитализации не нуждался, его отпустили домой.

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Фото:otzyvy_velikiynovgorod / VK

В пресс-службе прокуратуры РБК также пояснили, что школа была построена в 1955 году, ремонт потолка последний раз проводился в 2018 году. Кабинет, где обрушился потолок, находится на втором этаже.

В мае прошлого года в омской гимназии № 147 штукатурка упала на выпускников во время праздничного концерта в честь последнего звонка. Из-за обрушения пострадала девочка, Следственный комитет организовал проверку.

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