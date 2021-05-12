США и Россия приступили к совместному поиску утечки воздуха на МКС

США и Россия приступили к совместному поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс, ее словам передает «РИА Новости».

«Совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий», — сказала Хелмс.

По словам представителя NASA, американская сторона отправит на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций), чтобы установить их в промежуточной камере модуля «Звезда» для обнаружения причин утечки воздуха.

Хелмс добавила, что скорость утечки останется стабильной, риск для экипажа МКС остается минимальным.