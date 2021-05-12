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Технологии и медиа ,  
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США и Россия приступили к совместному поиску утечки воздуха на МКС

США и Россия приступили к совместному поиска причин утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности, астронавт Сьюзен Хелмс, ее словам передает «РИА Новости».

«Совместная рабочая группа была создана между NASA и российскими партнерами для сотрудничества в определении причин (утечки) и потенциального недопущения (ее) негативных последствий», — сказала Хелмс.

Экипаж загерметизировал все трещины на МКС
Технологии и медиа
МКС

По словам представителя NASA, американская сторона отправит на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций), чтобы установить их в промежуточной камере модуля «Звезда» для обнаружения причин утечки воздуха.

Хелмс добавила, что скорость утечки останется стабильной, риск для экипажа МКС остается минимальным.

В августе 2020 года на МКС упало давление, после чего российско-американский экипаж станции начал работу по поиску места утечки воздуха. Ее нашли в промежуточной камере «Звезды» в октябре 2020 года. Тогда космонавты заклеили ее диском из резины и алюминиевой фольги. Вторую возможную трещину экипаж заклеил 24 февраля несколькими слоями пленки, чтобы выяснить, есть ли в этом месте утечка. В марте экипаж МКС покрыл трещину специальным герметиком.

МКС NASA Роскосмос трещина утечка
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