Экипаж загерметизировал все трещины на МКС

МКС (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Экипаж Международной космической станции (МКС) завершил работы по герметизации всех трещин на орбитальной станции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на переговоры с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

По словам представителя ЦУПа, работы прошли успешно. «Можешь выключать камеру, очень хорошую картину получили мы», — сказал он, обращаясь к одному из участников работ.

В начале марта замглавы Центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко сообщил о работах по ликвидации трещины длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Позднее в NASA передали, что работы выполнены. Российский космонавт Сергей Рыжиков замазал отверстия специальным герметиком и закрыл фторопластовой пленкой.

Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 года.