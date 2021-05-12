Омбудсмен рассказала об отношении казанского стрелка с родителями

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, в последнее время не контактировал со своей семьей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире «Соловьев Live».

«Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было», — рассказала обмудсмен.

По мнению Волынец, основной причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии» в стране.

Стрельба в казанской школе № 175 произошла утром 11 мая. Огонь по учащимся открыл бывший ученик этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек получили ранения. В Минздраве сообщали, что шесть школьников находятся в тяжелом, еще двое — в крайне тяжелом состоянии.