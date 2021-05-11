Вильфанд сообщил о позволяющей отключать отопление погоде в Москве

В Москве на этой неделе среднесуточная температура будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная», — сказал Вильфанд.

Синоптик не исключил возвращение холодов в столичный регион, однако отметил, что это будут лишь кратковременные понижения температуры.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 10 мая в столице начинается поэтапное отключение отопления, которое продлится пять дней. Он также объяснил, что отопительный период заканчивается, если среднесуточная температура в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.