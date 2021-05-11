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Вильфанд сообщил о позволяющей отключать отопление погоде в Москве

В Москве на этой неделе среднесуточная температура будет больше 8 градусов, что соответствует условиям отключения отопления в городе. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная», — сказал Вильфанд.

Синоптик не исключил возвращение холодов в столичный регион, однако отметил, что это будут лишь кратковременные понижения температуры.

В Москве начали отключать отопление
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 10 мая в столице начинается поэтапное отключение отопления, которое продлится пять дней. Он также объяснил, что отопительный период заканчивается, если среднесуточная температура в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.

Бирюков добавил, что сначала отопление отключают на промышленных и административных объектах, а затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Осенью отопительный сезон в столице начался раньше срока. Из-за того, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции многим москвичам рекомендовали уйти на самоизоляцию, власти города решили дать тепло в дома заранее, чтобы обеспечить комфорт в квартирах.

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