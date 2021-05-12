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Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей

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Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp, принадлежащему Facebook, собирать данные пользователей из-за новой политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg.

Уполномоченный считает, что попытка компании заставить пользователей согласиться с обновленной политикой — незаконна. Кроме того, он обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для мессенджера будут действовать в течение трех месяцев.

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Фото:Issei Kato / Reuters

В свою очередь, в WhatsApp назвали претензии немецкого чиновника «неправильными» и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики.

Согласно новой политики мессенджера, пользователи должны разрешить WhatsApp передавать информацию о них Facebook. В компании писали, что такая мера поможет адаптировать для них рекламу на связанных с Facebook платформах.

Изменения должны были вступить в силу 8 февраля. Но из-за критики пользователей мессенджер отложил введение новых правил до 15 мая.

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