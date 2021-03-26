Суд в Лондоне обязал трейдера вернуть $727 тыс. за советы по WhatsApp

Он давал инвестиционные советы, а также отправлял «торговые сигналы» клиентам через мессенджеры. Регулятор заявил, что трейдер не был уполномочен это делать, и указал на значительные в этом случае риски для клиентов

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Лондонский суд обязал трейдера вернуть клиентам более $700 тыс. за советы по инвестициям, которые он давал через мессенджеры, пишет Bloomberg.

Управление по финансовому надзору (FCA), которое расследовало дело, сообщило, что директор 24HR Trading Academy Ltd. Мохаммед Фуад Хаджа Майдин Марикар отправлял клиентам «торговые сигналы» (сигналы к совершению операций на рынке, например, к продаже или покупке ценных бумаг), а также другие инвестиционные рекомендации без одобрения регулирующих органов.

Возвращенные Марикаром средства будут распределены среди его клиентов.

В FCA подчеркнули, что ни Марикар, ни его компания не уполномочены были давать советы по инвестициям, и в этом случае был риск существенных потерь для клиентов.

Во время судебного заседания Марикар утверждал, что в сообщениях он просто хотел научить людей основам действий на рынке. Юрист трейдера заявил, что его клиент будет подавать апелляцию на решение суда.