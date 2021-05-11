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Общество ,  
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Аэропорт Тель-Авива возобновил работу после ракетных обстрелов

Международный аэропорт им. Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом возобновил свою работу после ракетной атаки из сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов Израиля.

По данным издания, на протяжении часа аэропорт был закрыт, из-за этого в Тель-Авиве не смог приземлиться украинский пассажирский самолет Boeing-737. Он ушел на посадку на Кипр.

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Ранее издание писало, что из-за атаки аэропорт временно приостанавливает работу, а все рейсы, которые должны прибывать в аэропорт, теперь перенаправляются на Кипр.

Ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа начались 10 мая на фоне столкновения израильской полиции с палестинцами в Восточном Иерусалиме. Мусульманское население города вышло на акции протеста против решения суда об их выселении. По данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.

С территории сектора Газа по Израилю выпустили несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Ответственность за удары взяло на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщили об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа.

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