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Стрельба в школе в Казани ,  
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Продавец рассказал о продаже оружия напавшему на школу в Казани

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, купил свое ружье на законных основаниях. Об этом сообщил продавец оружейного магазина в Йошкар-Оле Алексей Глазырин, его слова передает телеканал «Звезда».

«Человек предъявил лицензию на приобретение оружия, которое было полностью заполнено в надлежащем виде. Он предоставил паспорт и оплатил покупку», — сказал продавец.

По его словам, лицензия на оружие была на бланке со специальными знаками и с печатью соответствующего органа.

СК опроверг информацию о заложенной стрелком из Казани бомбе в школе
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Фото:Маргарита Алёхина / РБК

Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани утром 11 мая. Согласно последним данным, погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых — дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом, еще двое — в крайне тяжелом состоянии.

Стрелка задержали. Во время допроса 19-летний молодой человек заявил, что «осознал себя богом» и «всех ненавидел». Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Максимальная мера наказания по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
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Депутат Госдумы, экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что стрелок владел охотничьим ружьем Hatsan escort PS. Председатель Федерации практической стрельбы Москвы Алексей Рагозин в разговоре с РБК рассказал, что для получения разрешения на глакоствольное ружье этой модели, достаточно справок от нарколога и психиатра, а также документа, подтверждающего прохождение курса обучения. По словам Рагозина, сам процесс получения справок довольно коррумпирован, а их подлинность контролируется слабо.

После произошедшего в столице Татарстана президент Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила запретить владеть оружием гражданам, не достигшим 21 года, кроме тех, кто отслужил в армии.

Казань массовая стрельба огнестрельное оружие
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