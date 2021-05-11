Продавец рассказал о продаже оружия напавшему на школу в Казани

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, купил свое ружье на законных основаниях. Об этом сообщил продавец оружейного магазина в Йошкар-Оле Алексей Глазырин, его слова передает телеканал «Звезда».

«Человек предъявил лицензию на приобретение оружия, которое было полностью заполнено в надлежащем виде. Он предоставил паспорт и оплатил покупку», — сказал продавец.

По его словам, лицензия на оружие была на бланке со специальными знаками и с печатью соответствующего органа.

Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани утром 11 мая. Согласно последним данным, погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек, большинство из которых — дети, пострадали. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, шесть школьников находятся в тяжелом, еще двое — в крайне тяжелом состоянии.