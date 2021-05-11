Детский омбудсмен исключила превращение школ в бункеры

Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что важно не превращать школы в бункеры. Об этом она сказала журналистам, комментируя стрельбу в школе в Казани.

«Здесь очень важно не делать из школ бункеры», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о возможной военизированной охране в учебных заведениях.

Детский омбудсмен напомнила, что президент подписал закон о воспитательной работе.

«И сегодня он (закон. — РБК) должен быть реализован максимально точно, а не отчетами и галочками о посещении музеев, кино и театров. Это должен быть набор мероприятий, которые позволят воспитывать в наших детях патриотизм, заботу и человечность. Это очень важно делать», — отметила она, добавив, что только неформальный подход позволит выполнить задачу защиты детей.