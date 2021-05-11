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Стрельба в школе в Казани ,  
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Детский омбудсмен исключила превращение школ в бункеры

Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 
Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175  (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что важно не превращать школы в бункеры. Об этом она сказала журналистам, комментируя стрельбу в школе в Казани.

«Здесь очень важно не делать из школ бункеры», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о возможной военизированной охране в учебных заведениях.

Детский омбудсмен напомнила, что президент подписал закон о воспитательной работе.

«И сегодня он (закон. — РБК) должен быть реализован максимально точно, а не отчетами и галочками о посещении музеев, кино и театров. Это должен быть набор мероприятий, которые позволят воспитывать в наших детях патриотизм, заботу и человечность. Это очень важно делать», — отметила она, добавив, что только неформальный подход позволит выполнить задачу защиты детей.

СК опроверг информацию о заложенной стрелком из Казани бомбе в школе
Общество
Фото:Маргарита Алёхина / РБК

Президентский закон, о котором идет речь, Владимир Путин подписал в конце июля прошлого года. Согласно ему, воспитание до 1 сентября 2021 года должно стать составной частью всех образовательных программ.

Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро детей. Еще 21, включая 18 детей, пострадали. Напавший на учебное заведение задержан. Им оказался выпускник этой гимназии — 19-летний Ильназ Галявиев.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как сообщили РБК в пресс-службе мэрии Казани, в гимназии уже три года не было охраны, однако имелась тревожная кнопка и работала женщина-вахтер.

Анна Кузнецова стрельба в школе Казань
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