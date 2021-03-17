В Москве машина въехала в высаживающий людей на остановке автобус

Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы / VK

В Москве автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке, пострадали два человека. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Стромынка в районе дома 14/1. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РБК, что инцидент произошел в 07:20 мск в районе дома 11 по Стромынке.

«Девушка-водитель легкового автомобиля совершила столкновение с автобусом, который совершал посадку и высадку пассажиров. Девушка-водитель и два пешехода получили травмы», — сообщили в ведомстве.