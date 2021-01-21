В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода

Фото: Инцидент Екатеринбург / VK

Автомобиль въехал в остановку в центре Екатеринбурга, один человек пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

В ГИБДД сообщили, что авария произошла на пересечении улицы Малышева и Карла Либкнехта.

На фотографиях, опубликованных «Уралинформбюро», видно, что в остановку врезался автомобиль Mercedes. Как сообщает издание со ссылкой на дорожную полицию, в ДТП пострадала девушка, ожидавшая на остановке общественный транспорт.

Ранее на этой неделе в Санкт-Петербурге иномарка выехала на тротуар и сбила пешеходов, пострадали три человека. Это произошло после столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича. В результате аварии одна из машин выехала на тротуар.