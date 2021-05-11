В СБУ сообщили о местопребывании Медведчука и Козака

Виктор Медведчук (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак сейчас находится в России, а ее лидер Виктор Медведчук — на Украине, сообщил глава Службы безопасности республики (СБУ) Иван Баканов на совместном с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой брифинге, его трансляция велась на YouTube-канале офиса генпрокурора.

Баканов, отвечая на вопрос журналистов о местопребывании народных депутатов, которых подозревают в государственной измене, рассказал, что, по данным СБУ, Козак сейчас находится в России, а Медведчук въехал на Украину 8 мая и с тех пор не выезжал.

Сегодня генпрокурор выступила с заявлением, что двое депутатов подозреваются в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. Имена она не назвала, обозначив их лишь буквами М и К. Позже в Генеральной прокуратуре уточнили, что речь идет о Медведчуке и Козаке. У Медведчука дома прошел обыск.

Венедиктова пояснила, что однопартийцев подозревают в числе прочего в том, что в 2015 году они через компанию «Новые проекты», которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком, передали России право на газовое месторождение «Глубокая» на крымском шельфе.