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Политика ,  
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В СБУ сообщили о местопребывании Медведчука и Козака

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак сейчас находится в России, а ее лидер Виктор Медведчук — на Украине, сообщил глава Службы безопасности республики (СБУ) Иван Баканов на совместном с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой брифинге, его трансляция велась на YouTube-канале офиса генпрокурора.

Баканов, отвечая на вопрос журналистов о местопребывании народных депутатов, которых подозревают в государственной измене, рассказал, что, по данным СБУ, Козак сейчас находится в России, а Медведчук въехал на Украину 8 мая и с тех пор не выезжал.

Сегодня генпрокурор выступила с заявлением, что двое депутатов подозреваются в государственной измене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму. Имена она не назвала, обозначив их лишь буквами М и К. Позже в Генеральной прокуратуре уточнили, что речь идет о Медведчуке и Козаке. У Медведчука дома прошел обыск.

Генпрокурор Украины объяснила, в чем заподозрили Медведчука
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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Венедиктова пояснила, что однопартийцев подозревают в числе прочего в том, что в 2015 году они через компанию «Новые проекты», которую Генпрокуратура связывает с Медведчуком, передали России право на газовое месторождение «Глубокая» на крымском шельфе.

Подозрения Медведчука в шпионаже касаются предполагаемой передачи им в августе 2020 года находившемуся в России члену ОПЗЖ сведений о секретном подразделении украинских Вооруженных сил.

В партии расценили преследование членов ее политсовета как «месть и расправу».

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Медведчук неоднократно бывал в России и встречался с президентом Владимиром Путиным. Младшая дочь депутата Дарья приходится крестницей Путину. Медведчук также — бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Виктор Медведчук госизмена СБУ
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