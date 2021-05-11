Партия Медведчука назвала его преследование местью и расправой

Виктор Медведчук (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Обыски, которым подверглись лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, член политсовета этой же партии Тарас Козак и в офисе ОПЗЖ, а также подозрения против депутатов Верховной рады являются «местью и расправой» над Медведчуком. Об этом говорится в заявлении политической организации.

Одиннадцатого мая источники украинского издания «Зеркало недели» сообщили, что у Медведчука дома прошел обыск. Сообщение об обыске подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ). Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в свою очередь, заявила, что двое депутатов подозреваются в том числе в государственной измене. Имена она не назвала, обозначив их лишь буквами «М» и «К». Позднее генпрокуратура озвучила фамилии Медведчука и Козака.

«Такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти», — заявили в ОПЗЖ. Партия оставляет за собой право обратиться к украинцам, чтобы принять меры и «ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что 9 мая на Украине прошли массовые акции, в том числе с участием Медведчука. Таким образом, политик продемонстрировал, что «он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев», отметили в ОПЗЖ.

Украинские власти убедились, что позицию партии разделяет «подавляющая часть» украинцев, для которых священен «подвиг братских народов, остановивших фашизм», уверены в политической организации.