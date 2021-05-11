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Политика ,  
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Партия Медведчука назвала его преследование местью и расправой

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Обыски, которым подверглись лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, член политсовета этой же партии Тарас Козак и в офисе ОПЗЖ, а также подозрения против депутатов Верховной рады являются «местью и расправой» над Медведчуком. Об этом говорится в заявлении политической организации.

Одиннадцатого мая источники украинского издания «Зеркало недели» сообщили, что у Медведчука дома прошел обыск. Сообщение об обыске подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ). Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, в свою очередь, заявила, что двое депутатов подозреваются в том числе в государственной измене. Имена она не назвала, обозначив их лишь буквами «М» и «К». Позднее генпрокуратура озвучила фамилии Медведчука и Козака.

«Такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти», — заявили в ОПЗЖ. Партия оставляет за собой право обратиться к украинцам, чтобы принять меры и «ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что 9 мая на Украине прошли массовые акции, в том числе с участием Медведчука. Таким образом, политик продемонстрировал, что «он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев», отметили в ОПЗЖ.

Украинские власти убедились, что позицию партии разделяет «подавляющая часть» украинцев, для которых священен «подвиг братских народов, остановивших фашизм», уверены в политической организации.

Уже через день власти ответили «политическими репрессиями против Виктора Медведчука». «Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие — заявила о выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку», — говорится в заявлении.

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Виктор Медведчук

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В апреле народный депутат от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко сообщал, что претензии к Медведчуку и Козаку касаются высказываний лидера ОПЗЖ в интервью телеканалу RT, в котором он комментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении Козака и аннулирование лицензий украинских телеканалов 112, ZIK и NewsOne. «Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», — заявлял Гончаренко.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех телеканалов Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK и самого депутата. Власти обвинили каналы в антиукраинской пропаганде.

Позже под санкции попали Медведчук, его супруга и связанные с ними компании. По данным СБУ, ограничения связаны с расследованием финансирования терроризма и поставками угля с территории непризнанной Луганской народной республики.

Виктор Медведчук обыск госизмена партия
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