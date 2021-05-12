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Политика ,  
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Правительство отчитается перед Госдумой о работе за 2020 год

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство отчитается о своей работе в 2020 году перед Госдумой на пленарном заседании, которое начнется 12 мая в 10:00. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ставим рассмотрение отчета на 10 часов с тем, чтобы максимально использовать время для разговора. Затем пройдет рабочая встреча председателя правительства с руководителями фракций», — добавил Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что депутаты подготовили свои вопросы к ежегодному отчету, и каждая фракция сможет их задать

Отчет правительства должен был состояться 21 апреля. Однако на этот день было назначено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, и Госдума приняла решение его перенести.

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В прошлом году отчет Мишустина перед Госдумой состоялся 22 июля.

В качестве главной цели работы кабинета министров он назвал повышение качества жизни каждого человека в стране за счет роста экономики и развития социальной сферы.

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Премьер также заявил, что правительство ведет свою работу «исходя из пяти базовых ценностей», которыми он назвал выстраивание сервисов государства вокруг потребностей людей, открытость действий, ведение диалога на основе взаимного уважения и доверия, этичное поведение и работу в команде, «невзирая на ведомственные границы».

Госдума отчет правительства Михаил Мишустин Вячеслав Володин
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