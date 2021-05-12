Правительство отчитается перед Госдумой о работе за 2020 год

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство отчитается о своей работе в 2020 году перед Госдумой на пленарном заседании, которое начнется 12 мая в 10:00. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ставим рассмотрение отчета на 10 часов с тем, чтобы максимально использовать время для разговора. Затем пройдет рабочая встреча председателя правительства с руководителями фракций», — добавил Володин.

Председатель Госдумы также отметил, что депутаты подготовили свои вопросы к ежегодному отчету, и каждая фракция сможет их задать

Отчет правительства должен был состояться 21 апреля. Однако на этот день было назначено послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, и Госдума приняла решение его перенести.