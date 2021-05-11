Президент Татарстана зашел в школу в Казани, где была стрельба
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл к школе, где неизвестные утром 11 мая открыли стрельбу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана.
«Президент на месте. Он зашел в школу», — уточнили в пресс-службе.
Также на место происшествия выехал прокурор Илдус Нафиков, сообщил РБК помощник прокурора республики Руслан Галиев.
Утром 11 мая в одной из школ Казани произошла стрельба. Как уточнил «Татар-информ», речь идет о школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи в Казане.