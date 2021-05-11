Президент Татарстана зашел в школу в Казани, где была стрельба

Как сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на учебное заведение напали два вооруженных человека. Один из нападавших позже был задержан сотрудниками полиции. Как передает «Интерфакс», второй стрелок заблокирован на четвертом этаже здания.

Позже ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили о гибели восьми учеников и одного учителя в школе. 13 человек были госпитализированы, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф в Татарстане.



К месту происшествия отправили более 20 бригад скорой помощи. Прокуратура начала проверку.