Депутаты направили поправки о штрафах за выброшенных домашних животных

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов вместе с председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым направили в кабинет министров проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе о штрафе размером до 30 тыс. руб., если хозяин оставит домашнее животное без присмотра. Об этом Бурматов сообщил в Instagram.

Бурматов говорит, что в случае жестокого обращения с животными штраф может достигать 100 тыс. руб.

Штраф до 50 тыс. руб. грозит тем, кто нарушит правила содержания животных, оставленных в муниципальных приютах без владельцев.

«Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию (привет мучителям львят и тигрят на набережных). Штраф до 150 тыс. руб.», — пишет глава комитета по охране окружающей среды.