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Политика ,  
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Депутаты направили поправки о штрафах за выброшенных домашних животных

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов вместе с председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым направили в кабинет министров проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в том числе о штрафе размером до 30 тыс. руб., если хозяин оставит домашнее животное без присмотра. Об этом Бурматов сообщил в Instagram.

Бурматов говорит, что в случае жестокого обращения с животными штраф может достигать 100 тыс. руб.

Штраф до 50 тыс. руб. грозит тем, кто нарушит правила содержания животных, оставленных в муниципальных приютах без владельцев.

«Содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию (привет мучителям львят и тигрят на набережных). Штраф до 150 тыс. руб.», — пишет глава комитета по охране окружающей среды.

Бурматов и Крашенинников предлагают, что если животных неправильно содержат в цирках и зоопарках, то будет штраф в 200 тыс. руб.

Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги
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В апреле российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие домашних животных за долги, который также разрабатывал Бурматов. Это касается хозяев, которые не используют домашних животных для предпринимательской деятельности. Бурматов отмечал, что в законе об ответственном обращении с животными их определяют как живых существ, а не как «вещи». Также он указывал, что органы власти, изымающие животных, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к смерти изъятого животного.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий обязательную регистрацию домашних кошек и собак. Это должно позволить возвращать потерявшихся питомцев хозяевам, а также сократить число животных, брошенных владельцами.

Владимир Бурматов Павел Крашенинников домашние животные законопроект
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Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги
Общество
В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании животных
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В Госдуму внесли законопроект о регистрации домашних животных
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