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Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на изъятие домашних животных за долги, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. Теперь за долги запрещается забирать домашних животных, которых хозяева не используют для предпринимательской деятельности. Ранее уже было запрещено изымать сельскохозяйственных животных и необходимые для их содержания корма.

Правительство одобрило запрет на изъятие домашних животных за долги
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Проект закона подготовил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он отмечал, что в законе об ответственном обращении с животными, принятом в 2018 году, животное определено как живое существо, а не «вещь». Органы власти, изымающие животных, указал депутат, часто не имеют необходимых условий для их содержания, что может привести к смерти изъятого животного.

Владимир Путин Долги домашние животные
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