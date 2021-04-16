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Власти Москвы назвали дату начала отключения горячей воды

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве плановые отключения горячей воды начнутся с 11 мая. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что в период отключения горячей воды пройдут гидравлические испытания более чем на 16 тыс. км тепловых сетей, которые позволят выявить ненадежные участки и своевременно их устранить.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Срок отключения горячей воды не превысит 10 дней. Власти Москвы планируют завершить профилактические работы до 1 сентября.

В прошлом году горячую воду в Москве начали отключать с 1 июля. Обычно плановые работы по отключению воды в столице начинались в мае, однако в 2020 году мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Москва отключение горячая вода
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